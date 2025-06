Certo che da Ranieri a Gattuso è un duro cambio di rotta, anche il Guardian è scettico.

Da Ranieri a Gattuso, un deciso cambio di rotta scuote il calcio italiano, e anche il Guardian si mostra scettico. Nicky Bandini analizza la prima conferenza stampa del nuovo ct, con Gattuso che sottolinea il valore della "famiglia" come pilastro fondamentale, più delle tattiche. La sua visione di un gruppo unito, capace di affrontare le dure verità, potrebbe segnare una svolta per la nazionale maschile italiana, ora ai minimi storici...

Nicky Bandini legge Gattuso per il Guardian. La versione in prosa della sua prima conferenza stampa da ct della Nazionale. “La parola che continuava a ripetere era “famiglia”, insistendo: “È la cosa più importante, più delle tattiche o delle formazioni”. La sua non è una visione di autorità paternalistica, ma di un gruppo abbastanza unito da dirsi dure verità in faccia”. Il Guardian ricorda che “La nazionale maschile italiana è ai minimi storici”. Ma soprattutto: “La nomina di Gattuso solleva ulteriori interrogativi sull’approccio” della Federcalcio. Gravina ha confermato di aver contattato per primo Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it