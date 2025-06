Certificazione di genere a Palazzo San Giorgio il primo incontro dell' Adgi

Presso la suggestiva Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si è svolto il primo appuntamento di un ciclo di incontri organizzato dall’ADGI, dedicato alla certificazione di genere come leva di crescita sostenibile, innovazione e responsabilità sociale d'impresa. Un evento che ha messo in luce temi cruciali per il nostro territorio, stimolando riflessioni e azioni concrete per un futuro più equo e prospero.

