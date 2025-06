Centro regionale per l’inventario nasce il portale Kaleidos

Nasce Kaleidos, il nuovo portale del CRICD Sicilia, che rivoluziona l'accesso al patrimonio storico della regione. In soli due anni e con un investimento di quasi 800 mila euro, questa piattaforma innovativa permette di consultare digitalmente un ricco archivio di documenti, inventari e cataloghi. Un passo avanti verso la valorizzazione e la tutela della nostra memoria collettiva. Preparati a esplorare il passato come mai prima d'ora!

E' stato inaugurato Kaleidos, il nuovo portale del centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione (cricd) della regione siciliana, dedicato alla consultazione digitale di tutto il patrimonio storico. L'archivio, realizzato in due anni con quasi 800 mila euro di risorse.

