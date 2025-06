Centri estivi | assistenza garantita ai bimbi disabili

L’amministrazione comunale rinnova il suo impegno per l’inclusione, assicurando centri estivi accessibili e di qualità ai bambini disabili. Grazie a un nuovo capitolo di bilancio dedicato, si rafforza il supporto alle famiglie, garantendo assistenza qualificata e presenza costante durante tutto il periodo estivo. Mariarosa Cuciniello sottolinea: "Ora possiamo offrire un sostegno più strutturato e sicuro a chi ne ha più bisogno".

L’amministrazione comunale conferma il suo impegno per l’inclusione e il sostegno alle famiglie con minori disabili anche durante i centri estivi. Ogni anno, il Comune chiede ai gestori dei centri estivi di tutelare i bambini e i ragazzi con disabilità, garantendo loro le giuste ore di assistenza. L’assessore Mariarosa Cuciniello spiega: "In passato, il Comune non aveva una voce di bilancio dedicata ai centri estivi per l’assistenza ai disabili. Le famiglie si presentavano con i figli e, con gli uffici del sociale, cercavamo di fare il possibile con le risorse disponibili, spesso arrivando a dover gestire le richieste in modo frammentato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centri estivi: assistenza garantita ai bimbi disabili

