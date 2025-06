Cento fotografie sui luoghi sconosciuti in mostra al Mausoleo de la Bela Rosin

Cento fotografie raccontano storie di luoghi sconosciuti e dimenticati, svelando atmosfere intrise di nostalgia e mistero. Al Mausoleo de la Bela Rosin, questa mostra invita a un viaggio tra ricordi sospesi nel tempo: un abito da sposa, una camicia abbandonata, una cappella antica. Scopri le tracce di vite passate e lasciati trasportare dalle immagini di 'I custodi...

Un candido abito da sposa ancora sospeso sulla gruccia appendiabiti, una camicia appesa in una camera da letto piena di polvere in attesa di un ritorno, una antica cappella di famiglia, tracce di vita che furono, cadute nell'oblio. Sono alcuni degli scatti della mostra fotografica 'I custodi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Cento fotografie sui luoghi sconosciuti in mostra al Mausoleo de la Bela Rosin

