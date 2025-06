Cene propiziatorie e Giostra del Saracino | le disposizioni di sicurezza

Le tradizionali Cene propiziatorie e la Giostra del Saracino sono momenti di grande fervore per Arezzo, ma la sicurezza resta prioritaria. Il Comune ha emanato un'ordinanza firmata dal Sindaco Ghinelli, che disciplina le disposizioni di sicurezza per garantire il regolare svolgimento degli eventi. Scopriamo insieme le misure adottate per tutelare cittadini e visitatori, assicurando un’atmosfera di festa senza rischi. La protezione di tutti è alla base di questa tradizione secolare.

Arezzo, 20 giugno 2025 – In vista delle Cene propiziatorie che si svolgeranno questa sera nelle sedi dei Quartieri è stata firmata dal Sindaco Ghinelli l'ordinanza per la tutela dell'incolumitĂ pubblica e la sicurezza urbana. Queste le disposizioni: dalle ore 17:00 di venerdì 20 giugno alle ore 7:00 di sabato 21 giugno, ai titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali situati nel centro storico (zona “A”) è vietata la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro eo in lattine nonchĂ© la somministrazione per asporto e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cene propiziatorie e Giostra del Saracino: le disposizioni di sicurezza

In questa notizia si parla di: cene - propiziatorie - disposizioni - sicurezza

Palio: cresce l’attesa, settimana di iniziative verso le cene propiziatorie - Il Palio si avvicina, e l’atmosfera si infiamma con una settimana ricca di iniziative coinvolgenti: mostre, musica, sport, solidarietà e spettacoli tradizionali.

Cene propiziatorie e Giostra del Saracino: le disposizioni di sicurezza; Misure per le cene propiziatorie; Alcoltest, chi marca punti zero.

Misure per le cene propiziatorie - Arezzo, scattano le misure di sicurezza per le Cene Propiziatorie e la Giostra del Saracino In vista delle Cene Propiziatorie di stasera, venerdì 20 giugno, e della 147ª edizione della Giostra del Sar ... Segnala teletruria.it

Cene propiziatorie e Giostra, arriva l'ordinanza sulla sicurezza: ecco quando non potranno essere venduti alcolici - ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Da arezzonotizie.it