Cena dei campioni Aia e lavori | come cambia la circolazione

Arezzo si prepara a cambiare volto nei prossimi giorni con la cena dei campioni AIA e importanti lavori stradali. Le modifiche alla circolazione e alla sosta sono fondamentali per garantire sicurezza e ordine. Dal 23 giugno, scopri come le variazioni influenzeranno i tuoi spostamenti e pianifica al meglio le tue giornate. Ecco tutto ciò che devi sapere sulle nuove disposizioni per viaggiare senza sorprese.

Tutte le modifiche al traffico e alla sosta previste ad Arezzo nei prossimi giorni. Ecco cosa cambia. Variazioni da lunedì 23 giugno Lavori stradali da lunedì 23 giugno: fino a martedì 24 in orario 8:30 – 18:30 scatta il divieto di sosta con rimozione in via Pellicceria e in via dei Palagi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Cena dei campioni Aia e lavori: come cambia la circolazione

