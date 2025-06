Cellino iscrive il Brescia in Serie C? Cosa cambia per i ripescaggi

Massimo Cellino sta sorprendendo tutti annunciando l’iscrizione del Brescia in Serie C, una mossa strategica che potrebbe rivoluzionare il destino del club. Ma cosa significa questo per i ripescaggi e le chance di risalire in categorie superiori? Scopriamo insieme le implicazioni di questa decisione e cosa potrebbe riservare il futuro ai biancazzurri.

Con una mossa a sorpresa Massimo Cellino starebbe per presentare domanda d`iscrizione al prossimo campionato di Serie C per il Brescia. Penalizzato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Il Brescia rischia la C: in città scoppia la rabbia di tifosi e ultras. Cori e striscioni contro Cellino - Il Brescia rischia la retrocessione in Serie C, scatenando la rabbia di tifosi e ultras in città. Cori e striscioni contro Cellino evidenziano il disappunto per le irregolarità nei versamenti dei contributi e stipendi, dopo aver appena conquistato la salvezza in Serie B.

Cellino iscrive il Brescia in serie C (ma ha contro Lega e Federazione) - Il patron delle Rondinelle, con un colpo di scena, ha chiesto l'iscrizione del club, ma verrà respinta in quanto manca il pagamento degli stipendi entro il termine del 6 giugno scorso. Segnala quibrescia.it