Celebrazioni per Baracca Premiato astronauta Villadei

Celebrando i 107 anni dalla scomparsa di Francesco Baracca, eroe e simbolo dell’aeronautica italiana, Villa dei Nobili si anima di eventi speciali, culminati con la visita del Capo di Stato Maggiore, Generale Antonio Conserva. Durante l’occasione, il premio Baracca è stato consegnato al Colonnello Astronauta Walter Villadei, un nuovo esempio di eccellenza e passione. Un momento storico che rafforza il legame tra passato e futuro dell’aviazione italiana, e che promette di ispirare le nuove generazioni a volare sempre più in alto.

Sono passati 107 anni dalla morte di Francesco Baracca e, nell'ambito delle celebrazioni che in questi giorni stanno animando la sua città, vi è stata anche la visita del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale Antonio Conserva, che ha anche consegnato il Premio Baracca al Colonnello Astronauta, Walter Villadei. Il Generale e il suo staff sono stati accolti all'interno della rocca, sede del municipio, dalla sindaca, Elena Zannoni. "L'aeronautica militare è sempre in allerta per assicurare il soccorso aereo - ha spiegato il generale riguardo al supporto che il corpo militare può dare in caso di calamità e incidente -.

