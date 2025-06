Celebrare i frumenti e il solstizio | Pieve di Gaifa giornata speciale

Celebrare i frumenti e il solstizio a Pieve di Gaifa significa immergersi in un viaggio tra tradizione millenaria e natura. Domani, la Pieve di Santo Stefano si trasformerà in un palcoscenico di eventi, organizzati da “Prometeo” e dal Circolo Culturale, dedicati al farro e alla sua storia. Una giornata speciale per riscoprire le radici agricole e vivere l’atmosfera magica dell’estate. Partiremo già alle 9 del mattino con le...

Una giornata per entrare dentro la millenaria storia dei frumenti e celebrare il solstizio d’estate: domani la pieve di Santo Stefano di Gaifa si animerĂ dal mattino a dopo cena con una lunga serie di eventi organizzati dalla azienda pioniera del farro in Italia “Prometeo“, che ha sede a poche centinaia di metri da Gaifa, e dal Circolo Culturale della Pieve. Il focus? Il farro in tutte le sue accezioni. "Partiremo giĂ alle 9 del mattino con le visite guidate al nostro campo vetrina – spiega Carlo Carloni, di Prometeo, coordinatore della giornata – con Massimo Fiorani, patron di Prometeo, e l’agronoma Oriana Porfiri, per conoscere tutti i frumenti antichi e moderni piantati uno accanto all’altro, dal khorasan al grano duro, dal farro monococco al grano tenero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Celebrare i frumenti e il solstizio:. Pieve di Gaifa, giornata speciale

