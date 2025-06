Cedimento di un muretto lungo la Fondovalle Panaro | senso unico alternato a Fanano

A Fanano, un cedimento di un muretto lungo la Fondovalle Panaro ha reso necessario l'istituzione di un senso unico alternato lungo la Strada Provinciale 4, regolato a vista. Questa misura, entrata in vigore venerdì 20 giugno, garantisce la sicurezza degli automobilisti e dei residenti. La strada sarà monitorata attentamente fino al completamento delle opere di ripristino, assicurando che il traffico possa riprendere normalmente nel minor tempo possibile.

È stato istituito un senso unico alternato regolato a vista lungo la Strada Provinciale 4 Fondovalle Panaro, all'altezza del ponte sul torrente Scoltenna, nel territorio comunale di Fanano. La misura è scattata a partire dalla mattinata di venerdì 20 giugno, in seguito al cedimento di un muretto.

