C’è una scena dopo i titoli di coda in 28 Anni Dopo?

Dopo 28 anni dagli eventi di 28 Weeks Later, il mondo si trova a un crocevia tra speranza e distruzione. La scena post-titoli di coda rivela un’anticipazione cruciale del futuro di questa saga iconica, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso e pronti a scoprire cosa riserva il destino ai sopravvissuti. È il silenzioso preludio a un nuovo capitolo di suspense e rinascita. La domanda è: cosa accadrà ora?

28 Anni Dopo  è la continuazione e il nuovo inizio della saga di zombie, che avrà un ruolo importante nel rivelare cosa succederà in futuro. A 28 anni dall’ultimo capitolo, 28 Weeks Later, il terzo film della saga è stato realizzato con una visione a lungo termine del mondo. La Sony ha dato il via libera al nuovo film del regista Danny Boyle e dello sceneggiatore Alex Garland come parte di una potenziale nuova trilogia di 28 Anni Dopo. Questo film è l’inizio della realizzazione di quella visione. Ciò porta con sé alcune aspettative su ciò che il film farà per preparare il terreno ai sequel. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In una nuova intervista, James Gunn ha confermato che #Superman avrà una scena post-credits: "Sì, c'è una scena dopo i titoli di coda. Ma non diventerà un'abitudine. Dipenderà da progetto a progetto. Ho una filosofia sulle scene post-credit, legata ai miei err

Superman, James Gunn conferma la scena dopo i titoli di coda: "Non ripeterò l'errore di Marvel"

C'è una scena dopo i titoli di coda in 28 Anni Dopo? - Non ci sono filmati aggiuntivi inclusi nei titoli di coda o dopo i titoli di coda.

28 anni dopo, la spiegazione del finale: Cillian Murphy appare e c'è una scena dopo i titoli di coda? - Analizziamo il finale del film e capiamo se Cillian Murphy riprenderà il ruolo di ...