C’è una notizia importante Massimo Bossetti svolta improvvisa a 15 anni dal delitto di Yara

Una svolta improvvisa scuote il caso di Massimo Bossetti, a 15 anni dall’omicidio di Yara Gambirasio. Il Tribunale di Bergamo ha autorizzato l’accesso a dati finora esclusi, aprendo nuove possibilità di revisione. Questa decisione potrebbe cambiare le sorti della vicenda e riaccendere le speranze di giustizia. La vicenda si infiamma nuovamente, lasciando tutti con il fiato sospeso e rinnovando il dibattito pubblico su verità e giustizia.

Una nuova svolta potrebbe riaccendere le speranze di Massimo Bossetti, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio. Dopo anni di richieste rimaste senza risposta, il Tribunale di Bergamo ha autorizzato, per la prima volta, l’accesso a una serie di dati e materiali finora rimasti esclusi dal fascicolo processuale. Si tratta di elementi che, almeno secondo la difesa, potrebbero risultare decisivi nel tentativo di ottenere una revisione del processo. A dodici anni dalla sentenza definitiva e a quasi quindici dall’assassinio della giovane ginnasta di Brembate di Sopra, il team legale di Bossetti — guidato dagli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini — ha ottenuto il via libera a visionare il profilo genetico completo della vittima, nonché quello di tutti i campioni raccolti durante la gigantesca campagna di tamponi che portò all’identificazione di “Ignoto 1”, pseudonimo dietro cui si celava proprio il muratore di Mapello. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo 15 anni dall'intramontabile caso di Yara Gambirasio, il nome di Marita Comi, moglie di Massimo Bossetti, torna sotto i riflettori.

