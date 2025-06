C' è pure una delibera della Dc per fermare le carrozze | Mezzi elettrici al posto dei cavalli

L’idea di sostituire le carrozze trainate dai cavalli con mezzi elettrici sta guadagnando terreno, grazie a una possibile delibera della DC. Un regolamento innovativo che potrebbe rivoluzionare il trasporto turistico, promuovendo soluzioni più sostenibili e rispettose degli animali. Questa proposta rappresenta un passo importante verso città più verdi e moderne, segnando un nuovo capitolo nel rapporto tra mobilità, ambiente e benessere animale. La rivoluzione è alle porte: scopriamo insieme i dettagli di questa iniziativa.

L'addio alle carrozze trainate dai cavalli potrebbe passare da una delibera d'iniziativa consiliare. Un regolamento ex novo che disciplina il trasporto pubblico di persone e merci, in particolare nel settore turistico, con mezzi elettrici, in sostituzione dei veicoli a trazione animale. La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it