Ce l’ho fatta ragazzi! | il significato del simpatico messaggio di Bublik dopo la vittoria contro Sinner

Ce l’ho fatta, ragazzi! Alexander Bublik dimostra ancora una volta che il tennis è anche divertimento e personalità. Dopo aver perso contro Sinner al Roland Garros, ha affrontato con ironia e grinta la vittoria contro il numero uno al mondo ad Halle, regalando un messaggio di positività e stile unico. La sua filosofia di vivere il gioco con simpatia è ciò che lo rende davvero speciale nel circuito. E questa vittoria ne è la prova concreta.

Che vinca o che perda, Alexander Bublik prende ogni partita con simpatia, filosofia e ironia. Lo ha fatto al Roland Garros quando è uscito sconfitto nettamente per 3-0 contro Sinner, lo ha fatto anche nella giornata di giovedì, quando invece ha battuto ad Halle il numero uno al mondo. 3-6, 6-3, 6-4 il finale in due ore e 4 minuti di partita. “I got him guys”, ha commentato il kazako sotto un post dell’account ufficiale ATP. “Ce l’ho fatta ragazzi”. Il commento ha rapidamente raggiunto oltre 30.ooo like, con i fan (tanti) di Bublik che hanno manifestato il proprio affetto con tantissimi commenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ce l’ho fatta, ragazzi!”: il significato del simpatico messaggio di Bublik dopo la vittoria contro Sinner

In questa notizia si parla di: bublik - sinner - fatta - ragazzi

Super Sinner supera Rublev in 3 set e trova Bublik ai quarti. Avanti anche Errani-Paolini - Sinner continua a sorprendere: dopo aver superato Rublev in tre set, il giovane talento italiano è pronto a sfidare Bublik ai quarti.

Dopo aver perso al Roland Garros contro Sinner, Bublik aveva commentato ironicamente sui social: "L'ho quasi battuto, ragazzi!" Oggi, dopo il successo ad Halle, il kazako ha citato il suo commento che a Parigi era andato virale, commentando così! Vai su X

La notizia non è Sinner in Semifinale del Roland Garros e nemmeno la vittoria in 3 set contro il kazako Bublik, rivelazione del torneo. La notizia è che per la prima volta nell'era Open abbiamo due italiani nel penultimo atto di uno Slam. Quei due ragazzini in fot Vai su Facebook

Sinner, Bublik vince e stavolta la festa su Instagram è vera; “Stavo quasi per batterlo, ragazzi. Per me il tennis è un viaggio, non toglierei tempo al mio essere…; Bublik scherza dopo la sconfitta con Sinner: “Ragazzi, l’ho quasi preso”.

Sinner, Bublik vince e stavolta la festa su Instagram è vera - Alex Bublik stavolta ce l'ha fatta, il kazako si gode il successo ottenuto contro Jannik Sinner negli ottavi di finale del torneo Atp di Halle, sull'erba tedesca ... Secondo msn.com

Sinner, Bublik vince e stavolta la festa su Instagram è vera – #New Media Magazine - Alex Bublik stavolta ce l'ha fatta, il kazako si gode il successo ottenuto contro Jannik Sinner negli ottavi di finale del torneo Atp di Halle, sull'erba tedesca ... Segnala informazione.it