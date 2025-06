C’è la Swim Cup In 500 protagonisti

nuova avventura alla Swim Cup, un evento internazionale che riunisce i migliori talenti della scena mondiale. Dopo aver brillato nel mondo della pallanuoto, l'Azzurra si prepara a scrivere un altro capitolo emozionante, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e passione in vasca. La sfida è aperta: quale sarà il risultato di questa nuova impresa?

A prendersi la scena, per quanto riguarda l’Azzurra, nelle ultime settimane è stata senza dubbio la pallanuoto: tra gli U16 laureatisi campioni toscani qualche giorno fa e la prima squadra di coach Daniele Santini che ha chiuso al secondo posto il girone tosco-emiliano di Serie C (e che, dopo il 9-9 giocherà la gara di ritorno playoff per la B domani nelle Marche, ndr) le emozioni non sono mancate. Ma oggi il nuoto torna protagonista con una manifestazione che porterà in città quasi 500 tra nuotatori e nuotatrici provenienti da tutta Italia. Sono i primi numeri della settima edizione della " Swim Cup " nelle prossime quarantott’ore alla piscina di via Roma e sarà come sempre organizzata dal club pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C’è la "Swim Cup" . In 500 protagonisti

