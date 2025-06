CdS – Mercato Napoli De Laurentiis aspetta la decisione di Osimhen | la situazione

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli tiene con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Secondo le ultime indiscrezioni, l’Al-Hilal è pronta a tornare alla carica con un’offerta che potrebbe cambiare le carte in tavola, in vista di una strategia mirata a rinforzare l’attacco di Inzaghi. La decisione finale del n°9 potrebbe segnare un nuovo capitolo nel mercato partenopeo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

2025-06-18 07:59:00 Fioccai e discussioni a causa dell'ultima news del Corriere dello Sport: Osimhen, l'Al-Hilal tornerà alla carica: la situazione. Il club arabo vuole fare un grande regalo al nuovo allenatore, Inzaghi, che aveva individuato in Osimhen – di comune accordo con la società – il rinforzo ideale per il suo attacco. L'Al-Hilal tornerà alla carica, non è escluso che l'offerta possa addirittura essere rivista, ma a quel punto la questione non è economica, non più, anche perché ingaggi simili Osimhen sa di poterli guadagnare solo in Arabia. Cosa risponderà, stavolta, l'ex numero 9 del Napoli? Continuerà ad aspettare l'Europa ma a cifre decisamente inferiori oppure si convincerà a ripartire da un campionato che lo corteggia da almeno due anni? Osimhen, il Galatasaray spera ma il Napoli non fa sconti.