CDP a sostegno Intervento Specializzazione Intelligente Mimit

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme a CDP, lancia l'Intervento Specializzazione Intelligente del Mimit, un’opportunità unica per le imprese italiane di innovare e competere a livello globale. Alessia Valentinetti di CDP illustra come questo strumento favorisca progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di grande impatto strategico, aprendo la strada a nuove frontiere di crescita e competitività. Le aziende italiane sono chiamate a cogliere al volo questa sfida strategica, che promette di rafforzare il tessuto industriale nazionale.

Roma, 20 giu. (askanews) - Alessia Valentinetti, Responsabile Strumenti Finanziari Agevolati di CDP, spiega quali sono le principali caratteristiche dell'Intervento specializzazione intelligente del Mimit e le opportunità che le imprese potranno cogliere: "L'intervento, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, andrà a sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica che saranno realizzati dalle imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno e consentirà a queste imprese di beneficiare di un contributo a fondo perduto concesso dal MIMIT e di un finanziamento agevolato concesso da CDP, a valere su risorse del Fondo Rotativo per le imprese, in affiancamento a un cofinanziamento concesso dal sistema bancario a tassi di mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - CDP a sostegno Intervento Specializzazione Intelligente Mimit

