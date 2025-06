CCNL FISM 2024 27 | rinnovato l’accordo delle scuole materne non statali

Il rinnovo del CCNL FISM 2024-2027 segna un passo importante per il settore delle scuole materne non statali, portando significative novità economiche e di tutela per il personale. Con aumenti salariali e nuove misure di welfare, si apre una fase di miglioramento e stabilità per insegnanti e staff. Scopri tutti i dettagli e cosa cambia per te nel nuovo accordo.

È stato siglato il rinnovo del CCNL FISM per il quadriennio 2024-2027. L’accordo introduce importanti novità economiche per il personale delle scuole materne non statali, con aumenti salariali e l’integrazione di nuove tutele sul fronte del welfare contrattuale. Aumenti in busta paga e arretrati Il primo biennio economico prevede un aumento di 75 euro per . CCNL FISM 202427: rinnovato l’accordo delle scuole materne non statali . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: ccnl - fism - accordo - scuole

CCNL FISM 2024/27: rinnovato l’accordo delle scuole materne non statali; Scuola non statale: firmato il CCNL FISM 2024 - 2027; CIRCOLARE CENTRO SERVIZI: Rinnovo CCNL FISM 2024/2027.

CCNL scuole private materne - FISM: le novità del rinnovo - Per i dipendenti delle scuole materne non statali, Fism con Flc- Da ipsoa.it

CCNL Scuole Materne FISM: siglato l’accordo ponte per il rinnovo. Confermato il welfare di 200 euro per il 2024 - Nei giorni scorsi, a Roma, presso la sede della nostra federazione in via della Pigna, si sono incontrate FISM (rappresentata dal presidente nazionale Luca Iemmi e dai componenti della delegazione ... Riporta orizzontescuola.it