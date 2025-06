Cavese Fabio Prosperi è il nuovo allenatore

La Cavese 1919 dà il benvenuto a Fabio Prosperi, il nuovo allenatore della squadra, pronto a guidare i biancoblù verso nuovi traguardi. Con un contratto biennale, Prosperi porta con sé una ricca esperienza da ex calciatore e professionista del settore. Un passo importante per il club, che si affida a un tecnico motivato e preparato: il futuro della Cavese si scrive ora con entusiasmo e determinazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Come anticipato ieri dalla nostra redazione, la notizia dell’ufficialità è arrivata puntuale in giornata. Fabio Prosperi è il nuovo allenatore della Cavese. Per lui, un contratto biennale. Di seguito, il comunicato ufficiale. La Cavese 1919 comunica di aver affidato l’incarico di Allenatore Responsabile della Prima squadra al sig. Fabio Prosperi. Nato a Pescara il 16 Aprile 1979, dopo una lunga carriera da calciatore con circa 400 gare all’attivo, di cui anche 15 con la maglia blufoncè nella stagione 20002001, Prosperi inizia il suo percorso da allenatore sulla panchina del Taranto, guidando poi Molfetta, Altamura, Vastogirardi, Campobasso e Sambenedettese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it