Cavarero Generali Asset Management | Attacco di Israele all' Iran | rischio escalation petrolio in rialzo e timori per inflazione e crescita globale

L'attacco di Israele all'Iran ha riacceso le tensioni geopolitiche, alimentando l'instabilità sui mercati. Con il petrolio in rialzo e le Borse in calo, si accentuano i timori per un'inflazione crescente e una crescita globale frenata. Antonio Cavarero, Head of Investments di Generali Asset Management, avverte: "Le turbolenze aumentano i rischi e le banche centrali potrebbero posticipare i tagli dei tassi in attesa di nuovi sviluppi."

Conflitto Israele-Iran in escalation, possibile intervento Usa aumenta i timori; Generali Asset Management: con l'allargamento del conflitto ripercussioni singificative sui mercati energetici; Il portafoglio anti-crisi secondo Generali AM.

