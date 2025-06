Cavallino-Treporti | la stagione turistica 2025 parte con slancio e festeggia 70 anni di accoglienza

Cavallino-Treporti apre ufficialmente le sue porte alla stagione turistica 2025, celebrando con entusiasmo i 70 anni di ospitalità. Con un’occupazione superiore all’80% in primavera e una crescita significativa dai mercati dell’Est Europa, il territorio si conferma come uno dei punti di riferimento del turismo internazionale all’aria aperta. Francesco Berton analizza i numeri e le prospettive di un settore in piena espansione.

Occupazione oltre l'80% in primavera, crescita dai mercati dell'Est Europa e una lunga storia di ospitalità all'aria aperta: il territorio si conferma punto di riferimento del turismo internazionale Cavallino-Treporti (VE), 20 giugno 2025 – È iniziata con ottimismo e numeri positivi la stagione turistica 2025 a Cavallino-Treporti, la capitale europea del turismo all'aria aperta. A fare il punto è Francesco Berton, presidente di Assocamping Cavallino-Treporti, che conferma come i primi mesi dell'anno abbiano ribadito l'appeal della località sul mercato internazionale, soprattutto tra i turisti di lingua tedesca.

