Cattedrale alle 22 di stasera il video mapping in piazza Duomo

Questa sera alle 22, la maestosa facciata della Cattedrale di Piacenza si trasformerà grazie a un emozionante video mapping, unendo arte, spiritualità e tecnologia in un evento unico. In occasione dell’Anno Giubilare 2025, questa iniziativa promuove un dialogo tra passato e presente, coinvolgendo visitatori e fedeli in un’esperienza visiva e culturale indimenticabile. Non perdete l’occasione di vivere questa straordinaria immersione artistica sotto le stelle.

In occasione dell’Anno Giubilare 2025 e nell’ambito delle iniziative culturali e spirituali promosse dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio, si realizza, - su iniziativa dell’Opera della Cattedrale e dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi - un progetto di video mapping architettonico sulla facciata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cattedrale, alle 22 di stasera il video mapping in piazza Duomo

Ci vediamo stasera in Piazza Duomo! Sta per cominciare l'Incontro Animatori 2025 con l'Arcivescovo Mario Delpini. Dalle ore 19.00 accoglieremo i gruppi con musica dal vivo e balli dell'estate.

