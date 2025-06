Catering da mille euro a persona posate d’oro e chef stellati | ecco come saranno le nozze da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia

Preparati a scoprire il matrimonio più spettacolare dell'anno: Jeff Bezos e Lauren Sanchez trasformeranno Venezia in un sogno di lusso, con un evento da mille euro a persona, decorazioni sontuose, chef stellati e performance mozzafiato di droni e ologrammi. Un’esclusiva celebrazione tra eleganza e innovazione, destinata a lasciare il segno nella storia delle nozze di élite. Ma cosa rende questa cerimonia così unica? Scopriamolo insieme.

Oltre 80mila rose, drappeggi da soffitto a pavimento, abiti delle damigelle freschi di vaporizzazione, catering da mille euro a persona, spettacoli di droni e ologrammi. Ma anche «guardie del corpo» per le posate placcate d’oro, caviale come aperitivo e grandi pop star pagate fior di milioni. Più che un matrimonio tra il miliardario Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sanchez, quello che andrà in scena a Venezia tra il 24 e il 26 giugno sarà un vero e proprio «spettacolo teatrale». Perché per gestire tre giorni di festeggiamenti, i 27 abiti della sposa e gli oltre 200 invitati tra businessman e star di Hollywood serve ben di più di un semplice wedding planner. 🔗 Leggi su Open.online