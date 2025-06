Cate Blanchett e il principe William scienziati per un giorno

Immaginate un giorno in cui il glamour e l’impegno ambientale si incontrano: Cate Blanchett e il principe William, due icone mondiali, hanno deciso di indossare i panni di scienziati per un giorno presso Colorfix, l’azienda di tinture tessili sostenibili. Entrando nel laboratorio, hanno scoperto come la tecnologia del sequenziamento del DNA rivoluzioni l’industria, promuovendo un futuro più verde. Una visita che sottolinea l’importanza dell’innovazione e della responsabilità ambientale.

Il principe William e Cate Blanchett insieme per un giorno nei panni di “ scienziati ”. I due hanno fatto visita alla Colorfix, un’azienda di tinture tessili sostenibili, entrando nel laboratorio e osservando come vengono create, promuovendo l’impegno del marchio nel tutelare l’ambiente. Il principe William e Cate Blanchett in visita alla Colorfix. La Colorifix ha sede a Norwich, nel Norfolk, e utilizza il sequenziamento del DNA per creare tinture naturali sostenibili che riducono il consumo di acqua e l’uso di sostanze chimiche nocive nell’ industria della moda. GUARDA LE FOTO William principe in Sudafrica: le foto più belle del tour. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Cate Blanchett e il principe William “scienziati” per un giorno

