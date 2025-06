Catania rifiuti | blitz della Polizia Locale in borghese 150 sanzioni in una sola serata

A Catania, la lotta contro i rifiuti abbandonati si fa invisibile: 18 agenti in borghese hanno sanzionato 150 trasgressori in una sola serata. Un blitz discreto ma efficace, volto a contrastare i conferimenti illeciti e tutelare l’ambiente urbano. Questa operazione dimostra come, anche senza divise, le forze dell’ordine siano determinate a mantenere pulita la città . La lotta ai rifiuti abbandonati continua, e i risultati sono tangibili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’operazione mirata per contrastare i conferimenti illeciti. Nella serata di ieri, 19 giugno, la Polizia Locale ha condotto un’operazione discreta e altamente mirata per combattere il fenomeno dei conferimenti abusivi di rifiuti. Con un approccio capillare e senza l’uso di divise o mezzi di servizio riconoscibili, 18 agenti della Sezione Ambientale si sono infiltrati in diverse aree centrali e ad alta frequentazione della cittĂ . Tra le strade monitorate Corso delle Province, Viale XX Settembre, Corso Italia, Viale Vittorio Veneto, e altre zone adiacenti, sono state oggetto di particolare attenzione, data la frequente violazione delle normative ambientali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, rifiuti: blitz della Polizia Locale, in borghese, 150 sanzioni in una sola serata

In questa notizia si parla di: polizia - locale - serata - catania

Generi alimentari venduti in un ex salone di parrucchieri, blitz della polizia locale - Nei giorni scorsi, la polizia locale di Treviso, insieme ai tecnici del SIAN, ha svelato un'inusuale attivitĂ illecita: un ex salone di parrucchieri trasformato in un negozio di generi alimentari.

ACI CASTELLO: SERATA DANZANTE SENZA AUTORIZZAZIONE, IL QUESTORE DI CATANIA DISPONE LA CHIUSURA IMMEDIATA Continuano i controlli della Polizia di Stato per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica. Nei giorni scorsi, un Vai su Facebook

SERATA DANZANTE NON AUTORIZZATA PRESSO UNO STABILIMENTO BALNEARE AD ACI CASTELLO. EMESSO DAL QUESTORE PROVVEDIMENTO DI IMMEDIATA CESSAZIONE. - Questura di Catania | Polizia di Stato; Il questore sospende una serata da ballo abusiva: segnalazione della polizia locale; Catania, Trantino presenta i nuovi vertici della Polizia locale.

Catania, accoltella un passeggero sul bus dopo una lite: arrestato un 28enne con il coltello ancora in mano - Un cittadino colombiano di 28 anni è stato arrestato a Catania per lesioni personali aggravate dopo aver accoltellato un passeggero su un autobus. virgilio.it scrive

Lotta all’abusivismo commerciale a Catania, maxi-multe e sequestri - CATANIA – Una vasta operazione congiunta di Polizia di Stato e Polizia Locale è stata condotta nei giorni scorsi in diversi quartieri di Catania, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abusiv ... Come scrive livesicilia.it