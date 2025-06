Catania pretende soldi dalla madre e la colpisce con un coltello | Li voleva per comprarsi la droga

Una scena drammatica scuote Catania, dove un uomo di 36 anni ha aggredito la madre con un coltello dopo il suo rifiuto di consegnargli denaro. La motivazione? L’intento di procurarsi droga. Un episodio che mette in luce le gravi conseguenze della dipendenza e la necessità di interventi tempestivi per salvaguardare le famiglie e la sicurezza pubblica.

A Catania, un uomo di 36 anni è stato arrestato per aver aggredito la madre dopo il rifiuto di darle denaro.

