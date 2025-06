’Castelli di carta’ Risate e riflessioni tra rocche e storia

Pronti a immergervi in un mondo di risate, riflessioni e storie avvincenti? La rassegna ‘Castelli di carta. I libri che spettacolo!’ apre le sue porte, portando sei eventi unici tra rocche e antichi reperti, con protagonisti grandi artisti emiliano-romagnoli. Promossa dai Comuni di Meldola, Civitella e Galeata, e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e Visit Romagna, questa rassegna trasformerà ogni location in un palcoscenico di cultura e scoperta. Non mancate!

Prende il via la rassegna ‘ Castelli di carta. I libri che spettacolo! ’ promossa dai Comuni di Meldola, Civitella e Galeata con il sostegno della Regione Emilia Romagna e Visit Romagna. Sono sei gli appuntamenti, tutti con grandi artisti emiliano-romagnoli e curati dalla DireFare di Giancarlo Dini, che si svolgeranno in luoghi suggestivi quali il castello di Cusercoli (Civitella), nell’area archeologica di Mevaniola – Pianetto (Galeata) e nella Rocca di Meldola, dal 22 giugno al 21 agosto, sempre a partire dalle 21,15. Si parte domenica al Castello di Cusercoli con la nota cabarettista faentina Maria Pia Timo nel recital ‘Enciclopia’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Castelli di carta’. Risate e riflessioni tra rocche e storia

Maria Pia Timo apre le danze alla rassegna teatrale "Castelli di carta" - Preparati a vivere un viaggio tra passioni, storie e magia: domenica 22 giugno prende il via "Castelli di carta - i libri che spettacolo", la terza edizione della rassegna teatrale promossa da Civitella di Romagna, Meldola e Galeata.

'Castelli di carta'. Risate e riflessioni tra rocche e storia

