Castelfidardo, si stringe per il mister. Intanto Nanapere va a Teramo.

Castelfidardo si prepara ad un’epoca di cambiamenti: tra incertezze, attese e una deadline ormai imminente, la città aspetta con ansia di scoprire il nome del nuovo mister. Intanto, Nanapere si trasferisce a Teramo, segnando un’altra tappa di questo percorso incerto. Domani potrebbe essere il giorno decisivo, quando finalmente il club comunicherà la scelta che darà nuova linfa alla squadra e alla città stessa. Restate sintonizzati.

Ancora un giorno di attesa, poi domani si dovrebbe finalmente sapere chi sarà il nuovo allenatore del Castelfidardo. Si fanno attendere dalla società fidardense, ma i tempi iniziano inevitabilmente a stringere anche perché si avvicina la scadenza di iscrizione al campionato di D. Domani è prevista una nuova riunione dopo quella andata in scena mercoledì dove non è scaturito però il nome del nuovo allenatore. Ancora una fumata grigia, l'ennesma. Non ci sono le idee chiare in dirigenza. E anche l'ingresso di due probabili nuovi soci non è stato ufficializzato e potrebbe anche non concretizzarsi. Sono ormai vari giorni che girano i nomi di Andrea Zega, dato in uscita da presidente della Sangiorgese Monterubbianese retrocessa in Prima Categoria, e del procuratore sportivo abruzzese Ettore Palantrani che potrebbe ricoprire a Castelfidardo la figura di d.