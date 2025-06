Cassazione stop espulsione immigrato irregolare che riconosce il figlio della convivente

In un importante pronunciamento, la Cassazione mette un freno alle espulsioni di immigrati irregolari che riconoscono il proprio figlio minorenne. La decisione amplia la tutela già riconosciuta alle coppie sposate, riconoscendo diritti anche ai padri conviventi. Questa sentenza rappresenta un passo fondamentale nel garantire i diritti delle famiglie e nel riconoscere l'interesse superiore del minore. La questione si apre ora a nuove riflessioni sul sistema di protezione delle famiglie straniere in Italia.

Non può essere espulso l'immigrato irregolare che riconosce il figlio, minore di sei mesi, della sua convivente. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza che allarga anche al padre convivente la tutela prevista per le coppie sposate. La Suprema corte ha accolto, dunque, il ricorso di un cittadino straniero, presente irregolarmente sul territorio italiano, contro la decisione del giudice di pace di negare lo stop temporaneo all'espulsione amministrativa perché non sposato e dunque con un figlio nato fuori dal matrimonio. Per il giudice di pace mancavano anche lo stato di famiglia e la prova della convivenza.

