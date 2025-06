Casoncelli carbonara e fritto di pesce | le sagre del fine settimana in Bergamasca

Questo weekend in Bergamasca le sagre sono un tripudio di sapori e tradizioni, con specialità che spaziano dai casoncelli romagnoli alla cremosa carbonara, fino al delizioso fritto di pesce e ai succulenti arrosticini. Un’occasione unica per assaporare il meglio della cucina locale e non solo, tra musica, allegria e convivialità. Dai risvegli di gusto alle emozioni delle feste, scopri gli appuntamenti imperdibili del fine settimana dal 20 al 22 giugno. E non mancate!

Dai casoncelli alla carbonara passando per il polpo alla brace, il fritto misto di pesce, gli arrosticini, le grigliate e l’immancabile cucina tipica. Spaziano fra proposte per tutti i gusti le feste e le sagre organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 20 a domenica 22 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 14 settembre a Bergamo prosegue la “Festa della Madonna della Castagna ”. Un luogo dove mangiare bene e in compagnia, immersi nel verde dei boschi della città lontano dal caldo estivo. Novità di quest’anno: sarà attivo anche il servizio di pizzeria. L’appuntamento è in via della Madonna della Castagna, n. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Casoncelli, carbonara e fritto di pesce: le sagre del fine settimana in Bergamasca

