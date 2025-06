Caso Yara la difesa di Bossetti avrà accesso al Dna della 13enne e altri reperti

Dopo anni di battaglie legali, la difesa di Massimo Bossetti ottiene finalmente l’accesso al DNA di Yara Gambirasio e ad altri reperti cruciali. Una svolta che potrebbe riaccendere i riflettori sulla vicenda e aprire nuove prospettive nella ricostruzione dei fatti. È la prima volta che gli avvocati possono analizzare direttamente quei dati, un passaggio fondamentale nel lungo cammino della giustizia.

Dopo quasi sei anni di controversie giudiziarie tra i difensori e le procure, gli avvocati di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, avranno per la prima volta accesso al profilo genetico della 13enne. Lo ha deciso il Tribunale di Bergamo rendendo così esecutivo il provvedimento del 27 novembre 2019 della Corte di assise che autorizzò l’esame dei reperti, dando esecuzione a una sentenza della Cassazione. Oltre al Dna di Yara, la difesa potrà esaminare anche tutti i campioni genetici raccolti (circa 25mila) per arrivare a identificare Ignoto 1, oltre alle foto in alta definizione degli indumenti che indossava la vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it