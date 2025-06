Caso Yara la difesa Bossetti avrà tutti i Dna prelevati nell’indagine

Una svolta decisiva nel caso Yara Gambirasio: la difesa di Massimo Bossetti otterrà per la prima volta i profili genetici completi, inclusi quello di Yara e di circa 25.000 altri DNA raccolti durante le indagini. Un passo fondamentale che potrebbe cambiare il corso della vicenda, offrendo nuovi spunti e possibilità di verifica. La giustizia si prepara a scavare più a fondo, aprendo nuove strade verso la verità.

Cade un altro tabù. La difesa di Massimo Bossetti avrà a disposizione, per la prima volta, il profilo genetico di Yara Gambirasio e di tutti quelli raccolti (circa 25mila) per arrivare a identificare Ignoto 1, oltre alle foto in alta definizione degli indumenti che indossava la vittima. Lo ha deciso il Tribunale di .

La domanda di Francesca Fagnani è diretta, a un certo punto: «Ma il suo Dna come c'è finito sugli slip di Yara?». Massimo Bossetti risponde con il mantra del processo, noto a chi l'ha seguito e alle cronache di ormai pa

