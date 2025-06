Caso Yara Gambirasio nuove speranze per la difesa di Bossetti | si riapre il fronte del DNA

Nel cuore del caso Yara Gambirasio, un nuovo capitolo si apre grazie alle immagini ad alta definizione e alle recenti analisi sul DNA, alimentando nuove speranze per la difesa di Bossetti. La sfida tra giustizia e prove scientifiche si intensifica, lasciando intravedere possibili svolte decisive. La veritĂ potrebbe essere piĂą vicina di quanto si immagini, e il futuro del processo dipende ora da questi nuovi elementi che rischiano di rivoluzionare tutto.

Possibili risvolti dalle immagini ad alta definizione. A Bergamo si profila un nuovo sviluppo nel caso di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate Sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata priva di vita tre mesi piĂą tardi. La difesa di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio, riaccende i riflettori su potenziali elementi trascurati finora, puntando tutto su nuove analisi genetiche. Al centro dell'attenzione: slip, leggings e giubbotto. Le immagini ad alta definizione degli indumenti di Yara, conservati con cura dagli inquirenti, potrebbero rivelare nuove zone di interesse, soprattutto sugli slip dove fu rinvenuta la famosa traccia genetica mista: il DNA della vittima e quello di "Ignoto 1", identificato in seguito come Bossetti.