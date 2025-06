Caso Villa Pamphili | come è morta la bambina

Le indagini sul tragico caso di Villa Pamphili, dove una bambina di 232 giorni ha perso la vita, avanzano senza sosta. L’arresto del 35enne Kaufmann, noto come Rexal Ford, ha svelato nuovi dettagli sui movimenti sospetti della coppia coinvolta. Tuttavia, il mistero sul movente rimane fitto nel buio, e le autorità continuano a scavare in profondità per fare luce su questa tragica vicenda. La verità potrebbe emergere presto.

Le indagini sul giallo che riguardano Roma continuano senza sosta. E ci sono degli aggiornamenti importanti in questo senso: i dettagli Il puzzle riguardante il giallo di Villa Pamphili inizia a completarsi. L'arresto del 35enne Kaufmann, conosciuto da tutti come Rexal Ford, ha permesso di avere un quadro molto più chiaro sui movimenti della coppia e della bambina. Non si hanno, invece, ancora certezze sul movente e le indagini proseguiranno nei prossimi giorni. L'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato e nei prossimi giorni si proverà a chiarire meglio l'accaduto.

Omicidi Villa Pamphilj, le tappe delle indagini; «È mia figlia la sconosciuta morta a Villa Pamphili»: una donna in Russia dice di essere sua madre. La procura conferma, «si chiama Anastasia Trofimova»; I tre controlli di polizia e il dubbio: la bimba e la mamma di villa Pamphili potevano essere salvate.

Al caso di Villa Pamphili mancano ancora molti pezzi - Mentre sono emersi diversi particolari bizzarri sull'uomo arrestato in Grecia, che per qualche ragione usava un nome falso ... Da ilpost.it

Madre e figlia uccise a Villa Pamphili, l’ultimo a vedere l’americano accusato è uno spezzino: “Voleva venire a stare a casa mia” - Porto Venere – «Si sentiva la voce della bambina, nell’ultimo audio che Rexal mi ha mandato il 5 giugno. ilsecoloxix.it scrive