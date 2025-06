Caso Vettoretti Conte tenta di ricucire e fa il pompiere | Non è in discussione

Il prossimo 3 luglio si preannuncia come una giornata decisiva per il futuro del commercio trevigiano, con l'incontro del tavolo dedicato che potrebbe trasformarsi in un confronto acceso tra le associazioni dei commercianti. Dopo aver tentato di ricucire le divergenze e fare il pompiere, vettoretti conte si trova ora al centro di una situazione delicata, alimentata dalla protesta di 140 firme contro alcune decisioni presunte. L’esito di questo confronto sarà determinante per il settore.

E' fissato per il prossimo 3 luglio l'incontro del tavolo trevigiano del commercio, riunione che rischia di trasformarsi in una sorta di resa dei conti tra le associazioni dei commercianti che qualche giorno fa hanno sottoscritto un documento di protesta (con 140 firme) contro il presunto.

