Caso utenze idriche il dirigente conferma la mancanza di contatori in strutture comunali

In molte strutture comunali, l'assenza di contatori idrici rende difficile monitorare i consumi e gestire correttamente le fatturazioni. La mancata quantificazione deriva dal passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo gestore, ma le somme non ancora inserite a bilancio potrebbero generare problemi futuri. È essenziale affrontare questa criticità per garantire trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse pubbliche.

In molti edifici di proprietĂ comunale i contatori idrici non ci sono e la mancata quantificazione dei consumi fatturabili da Sorical dipende dal completamento del passaggio di consegne tra vecchio e nuovo gestore. In sintesi, le somme in uscita non sono state messe a bilancio, ma si lo farĂ non.

Al Sindaco del Comune di Noto Ai Consiglieri Comunali di maggioranza e di opposizione Alle forze politiche presenti in cittĂ CittadinanzAttiva esprime il proprio disappunto e dissenso in merito alle bollette idriche che in questo mese stanno arrivando al domic

