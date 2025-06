Caso utenze idriche il dirigente conferma la mancanza di contatori in strutture comunali

In molte strutture comunali, l’assenza di contatori idrici rende difficile quantificare i consumi e le spese da attribuire. La mancata fatturazione da parte di Sorical dipende dal completamento del passaggio di gestione, ma ad oggi queste somme non sono ancora state ufficialmente allocate nel bilancio comunale. Tuttavia, si prevede che questa lacuna verrà colmata, garantendo maggiore trasparenza e controllo sui costi idrici pubblici.

In molti edifici di proprietà comunale i contatori idrici non ci sono e la mancata quantificazione dei consumi fatturabili da Sorical dipende dal completamento del passaggio di consegne tra vecchio e nuovo gestore. In sintesi, le somme in uscita non sono state messe a bilancio, ma si lo farà non.

Caso utenze idriche, il dirigente conferma la mancanza di contatori in strutture comunali - In molte strutture comunali, l'assenza di contatori idrici rende difficile monitorare i consumi e gestire correttamente le fatturazioni.

Reggio Calabria, esplode il caso contatori idrici al Comune: furto d’acqua e bilanci falsi: “così il Comune truffa i cittadini” - L’accusa del presidente dell’Associazione Life, Simone Veronese: “furto d’acqua pubblica e truffa ai cittadini. Lo riporta strettoweb.com

Reggio Calabria, in commissione il caso dei contatori idrici al Comune: “aumentata la tariffa per i cittadini per colpa di Palazzo San Giorgio” - Reggio Calabria, in commissione il caso dei contatori idrici al Comune: "aumentata la tariffa per i cittadini" ... strettoweb.com scrive