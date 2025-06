Caso Resinovich gli hard disk del marito di nuovo sotto i riflettori | quelle vecchie foto con Sterpin

Gli hard disk di Sebastiano Visintin tornano al centro dell’attenzione, rivelando vecchie foto con Sterpin che potrebbero aprire nuovi scenari nel caso Resinovich. Questi contenuti, noti da anni, sollevano ancora più domande sulla complessa vicenda che tiene in sospeso Trieste. Quale segreto si nasconde tra quelle immagini e come potrebbero influenzare il futuro delle indagini? La verità potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.

Trieste, 20 giugno 2025 - Tornano sotto i riflettori gli hard disk di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich oggi indagato per l'omicidio della moglie. Il contenuto è noto da anni. Il 17 febbraio 2022 - quando il procedimento penale era ancora contro ignoti - un amico di 'Seba' aveva consegnato alla questura di Trieste 5 dischetti ricevuti dal fotografo in pensione che fin dall’inizio di questo giallo è sotto i riflettori. Tra decine di migliaia di file visionati dagli investigatori, ci sono anche foto che ritraggono Lilly con Claudio Sterpin, 86 anni, l'amico speciale che il 23 giugno sarà sentito in tribunale a Trieste nella forma dell'incidente probatorio per 'cristallizzare' il suo rapporto con la vittima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net