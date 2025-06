Caso Farfalle si aggrava la posizione dell’ex dt Emanuela Maccarani | dopo la squalifica di tre mesi ora il processo per maltrattamenti

L’ombra di controversie e accuse si fa più pesante sulla figura di Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica delle Farfalle. Dopo la squalifica di tre mesi per comportamenti antisportivi, ora si apre un nuovo capitolo con il rinvio a giudizio per maltrattamenti aggravati. La vicenda si fa sempre più intricata, e il 22 settembre al Tribunale di Monza potrebbe segnare un punto di svolta decisivo. La speranza di trasparenza e giustizia si fa strada.

Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della nazionale delle Farfalle, è stata rinviata a giudizio per maltrattamenti aggravati. L’udienza davanti al giudice per l’udienza preliminare (gup) è fissata per il 22 settembre al Tribunale di Monza. Dopo il patteggiamento che ha portato a una squalifica di tre mesi per «comportamenti antisportivi» decisa dagli organi di giustizia sportiva, arriva una nuova batosta per l’ex allenatrice. L’inchiesta. L’accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia, con l’aggravante della minore età, è stata formulata dopo che la procura di Monza aveva inizialmente chiesto l’archiviazione del caso. 🔗 Leggi su Open.online

