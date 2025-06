Caserta beccati di notte con le tronchesi | tentano furto in un’azienda edile ma finiscono denunciati

Notte movimentata a Caserta: tre uomini sono stati scoperti dalla Polizia mentre tentavano di forzare un’azienda edile con le tronchesi. La loro bravata è finita con una denuncia, dimostrando ancora una volta quanto sia importante il controllo sul territorio. La sicurezza non dorme mai, e queste azioni dimostrano che il rispetto delle regole premia sempre. Rimani aggiornato per scoprire come va avanti questa vicenda.

Tre uomini denunciati a Caserta per tentato furto in un'azienda edile. Scoperti dalla Polizia durante controlli notturni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Caserta, beccati di notte con le tronchesi: tentano furto in un’azienda edile, ma finiscono denunciati

