Case troppo care in Lombardia | si allarga il divario tra il prezzo medio e la disponibilità delle famiglie

In Lombardia, il divario tra prezzo medio e disponibilità delle famiglie si amplia, rendendo sempre più difficile acquistare una casa in città con meno di 120 mila euro. La metà dei capoluoghi provinciali presenta infatti questa criticità, lasciando molte famiglie con sogni di proprietà in periferia. Mentre Milano mantiene un suo equilibrio, per gli altri centri la sfida si fa ancora più complessa, evidenziando un panorama immobiliare in rapido mutamento.

Milano, 20 giugno 2025 – Comprare casa i n città spendendo meno di 120mila euro. La sfida più difficile riguarda la metà dei capoluoghi di provincia lombardi. Quelli dove si concentra la percentuale più alta di acquirenti con questo budget. Lo dicono i dati dell’Ufficio Studi di Tecnocasa. Se la casa in città è impossibile. Gli impiegati e gli operai possono permettersi 30 metri quadri in periferia La capacità di spesa. Milano a parte, dove il 25,5% si affaccia sul mercato immobiliare con un tesoretto compreso tra i 250 e i 349mila euro, negli altri centri la capacità di spesa si abbassa. A Mantova il 70,3% dichiara di poter arrivare a 119mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Case troppo care in Lombardia: si allarga il divario tra il prezzo medio e la disponibilità delle famiglie

In questa notizia si parla di: case - troppo - care - lombardia

E45 troppo rumorosa vicino alle case. Sì del Comune ai pannelli fonoassorbenti - Da oltre vent’anni, i residenti delle zone Pesci D’oro, Boschetto, Montesca, Casalsole e Popolo chiedono interventi per ridurre il rumore della E45, spesso insopportabile vicino alle abitazioni.

HCP 2025: IL PUBBLICO RESTA INDEBOLITO INPS ha reintrodotto le prestazioni sociali nel bando Home Care Premium 2025, ma il cambiamento è ancora troppo debole. Il ruolo delle ATS viene ridotto, si apre la porta alla privatizzazione e le famiglie con - facebook.com Vai su Facebook

Case troppo care in Lombardia: si allarga il divario tra il prezzo medio e la disponibilità delle famiglie; Case troppo care per i pompieri: a Milano scatta una sperimentazione da 3mln; Milano, case troppo care: la fuga dei poliziotti.

Case troppo care in Lombardia: si allarga il divario tra il prezzo medio e la disponibilità delle famiglie - A Bergamo l 40,2 % può investire sotto i 120mila euro Con 2. Segnala ilgiorno.it

Case troppo care per i pompieri: a Milano scatta una sperimentazione da 3mln - Così a Milano è nata una sperimentazione per garantire alloggi accessibili ai pompieri, con particolare attenzione a chi presta servizio lontano da ... Secondo milanotoday.it