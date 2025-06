Case popolari pubblicata la graduatoria definitiva per l' assegnazione degli alloggi Erp 2024

Sei alla ricerca di informazioni chiare e aggiornate sulle assegnazioni degli alloggi ERP a Livorno? Il Comune ha pubblicato la graduatoria definitiva 2024, un passo importante per chi aspira a trovare una soluzione abitativa stabile. La consultazione avviene in forma anonima, garantendo trasparenza e rispetto della privacy. Scopri subito se il tuo numero rientra tra quelli ammessi e preparati al prossimo passo verso una nuova casa.

Il comune di Livorno ha approvato la graduatoria definitiva 2024 relativa al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione semplice. La graduatoria, consultabile a questo link, è pubblicata in forma anonima (cioè senza nomi e cognomi) per numero di.