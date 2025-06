Case popolari Ancarani FI | Serve un piano lavori per rendere disponibili gli alloggi sfitti

la crescente domanda di alloggi accessibili e delle difficoltà economiche di molte famiglie. Per affrontare questa sfida, è fondamentale sviluppare un piano lavori mirato a riqualificare e rendere disponibili gli alloggi sfitti, favorendo così l'inclusione sociale e la stabilità abitativa. Solo attraverso strategie efficaci e concrete si potrà garantire a tutti un tetto sotto cui costruire il proprio futuro.

Il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Ancarani segnala "La necessità di appartamenti di edilizia residenziale pubblica, le cosiddette case popolari, è sempre più evidente anche a causa dell'aumento dei canoni di locazione, fenomeno ormai nazionale, e assolutamente comprensibile a causa.

