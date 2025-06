Casalino | Transizione 4.0 funziona molto bene

Nel cuore di Roma, il 20 giugno 2025, si è svolto un evento cruciale per comprendere le profondità della transizione digitale nelle professioni. "Scenario delle Professioni: oggi e domani" ha offerto uno sguardo approfondito sui cambiamenti e le innovazioni che stanno rivoluzionando il settore. Con questa occasione, abbiamo avuto il piacere di confrontarci con Paolo, che ci aiuterà a capire meglio le sfide e le opportunità che ci attendono.

Roma, 20 giu. (askanews) - Capire la trasformazione profonda vissuta dalle professioni, analizzarne gli aspetti innovativi e valutare gli impatti della trasformazione digitale su di esse. Con questi obiettivi è andata in scena l'edizione 2025 di "Scenario delle Professioni: oggi e domani", il forum organizzato da TeamSystem in collaborazione con Euroconference e The European House - Ambrosetti. A margine dell'evento abbiamo parlato con Paolo Casalino, Direttore Generale per la politica industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy: "L'intelligenza artificiale come sfida essenziale per il mondo delle imprese oggi e quindi direi un momento tra il presente e il futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net