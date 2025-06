Casa di comunità ex Serbelloni Sfratto estivo di alcuni ambulatori

La Casa di Comunità ex Serbelloni si appresta a vivere una fase di trasformazione cruciale, con un maxi cantiere di riqualificazione da oltre 11 milioni finanziato dal PNRR. Per garantire i lavori, è stato necessario uno sfratto temporaneo e estivo di alcuni ambulatori, tra cui il Centro prelievi, per rilanciare gli spazi e creare un nuovo Ospedale di comunità. Un passo fondamentale per migliorare i servizi sanitari del territorio, nonostante le sfide del cantiere che si apre.

Il maxi cantiere di riqualificazione ha bisogno di "agio", sfratto estivo e temporaneo per Centro prelievi e alcune attività poliambulatoriali alla Casa di comunità all'ex Serbelloni. Dove si lavora, ormai da oltre un anno, per una rivisitazione radicale finanziata per 11 milioni dal Pnrr che porterà alla realizzazione di un Ospedale di comunità e alla ridistribuzione degli spazi. Cantiere tribolato in partenza, al palo per alcuni mesi l'anno passato per la scoperta di alcune fessurazioni nell'edificio e una urgente messa in sicurezza. Ora si viaggia verso la fine delle opere, fissata su carta alla primavera del 2026.

