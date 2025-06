Casa Bianca | l' Iran potrebbe assembleare bomba nucleare in 15 giorni

L'ombra di una potenziale minaccia nucleare si staglia sull'Iran, con la Casa Bianca che lancia l'allarme: in appena 15 giorni, il paese potrebbe assemblare una bomba nucleare, se l'ayatollah Khamenei decidesse di dare il via libera. Un avvertimento che accelera le tensioni internazionali e sottolinea l'urgenza di un dialogo serio. Ma cosa significa tutto ciò per la stabilità globale? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri del mondo.

Roma, 19 giu. (askanews) - La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha affermato oggi che l'Iran sarebbe in grado di assemblare una bomba nucleare in "circa 15 giorni" se la guida suprema ayatollah Ali Khamenei ne desse l'ordine. "Siamo molto chiari: l'Iran ha tutto ciò di cui necessita per arrivare a un'arma nucleare. Tutto ciò di cui hanno bisogno è una decisione del leader supremo in tal senso, e ci vorrebbero circa quindici giorni per completare la produzione di quest'arma, che rappresenterebbe, naturalmente, una minaccia esistenziale non solo per Israele, ma anche per gli Stati uniti e per il mondo intero, ha dichiarato Leavitt, durante una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Casa Bianca: l'Iran potrebbe assembleare bomba nucleare in 15 giorni

