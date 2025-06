Cartelli di avviso della videosorveglianza | Irregolari

La presenza di cartelli di videosorveglianza irregolari su tutto il territorio comunale rappresenta un problema che richiede attenzione e chiarezza. Sebbene l'informazione sia fondamentale, disporre segnali di avviso non conformi rischia di generare confusione e violare le normative vigenti. Come sottolinea Ermanno Zanella di Aria Nuova per Assago, "I cartelli di avviso non possono essere abbinati ai segnali stradali di priorità, creando potenziali fraintendimenti sulla sicurezza e il rispetto delle regole."

Cartelli di videosorveglianza irregolari su tutto il territorio comunale. Informazione dovuta ma sugli stessi pali della segnaletica stradale sono inclusi anche segnali importanti come stop e precedenza. "Questa pratica √® espressamente vietata dal Codice della strada e dalle normative tecniche che regolano la segnaletica verticale - spiega Ermanno Zanella capogruppo di Aria Nuova per Assago -. I cartelli di avviso non possono essere abbinati ai segnali stradali, perch√© rischiano di confondere gli automobilisti, di ridurre la visibilit√† e la chiarezza dei segnali di pericolo e prescrizione in genere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Cartelli di avviso della videosorveglianza: "Irregolari"

In questa notizia si parla di: cartelli - avviso - videosorveglianza - irregolari

Cartelli di avviso della videosorveglianza: Irregolari; Cartello videosorveglianza: quando è illegale affiggerlo?; Farmacie di turno a Monza aperte oggi, 10 giugno 2025.

Cartelli di avviso della videosorveglianza: "Irregolari" - Informazione dovuta ma sugli stessi pali della segnaletica stradale sono ... Come scrive ilgiorno.it

Cartelli ‚ÄôVita Vita‚Äô irregolari a Civitanova: chiesti atti ma nessuno risponde - Lidia Iezzi, consigliere comunale del Pd, denuncia l'installazione di cartelli "Benvenuti nella città di Vita Vita" senza autorizzazione, in contrasto con il regolamento comunale. Si legge su ilrestodelcarlino.it