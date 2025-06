Carta Docente | nuove scadenze fatturazione e ampliamento beneficiari

Con l’entrata in vigore della Legge n. 79 del 5 giugno 2025, si delineano nuove regole fondamentali per la gestione della Carta del Docente. Le tempistiche di fatturazione e l’ampliamento dei beneficiari rappresentano un passaggio cruciale per garantire il corretto rimborso agli esercenti. Conoscere queste novità è essenziale per sfruttare al massimo i vantaggi offerti e evitare eventuali decadenze. Scopriamo insieme cosa cambia e come muoversi con efficacia.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 79 del 5 giugno 2025, sono state introdotte nuove regole cruciali per la fatturazione dei buoni della Carta del Docente. Il rispetto di queste tempistiche è essenziale per garantire il rimborso agli esercenti da parte dell'Amministrazione. Tempistiche di fatturazione e decadenza del rimborso La normativa stabilisce due diverse

Carta Docente, con il bonus si potrà pagare per documentari, film educativi e altri prodotti audiovisivi. Stretta sui tempi di fatturazione per gli esercenti - La Carta del docente si rinnova, aprendo nuove opportunità per arricchire l'offerta educativa. Grazie all'introduzione dell'articolo 6-bis, i docenti potranno utilizzare il bonus per acquistare documentari, film educativi e altri prodotti audiovisivi, ampliando così le risorse a disposizione.

