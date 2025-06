Carta docente 500 euro nuove regole | scatta obbligo di fatturazione entro 90 giorni per i buoni validati Fatture obbligatorie entro 5 settembre per i buoni validati entro il 6 giugno

Con le nuove regole introdotte dalla Legge n. 79 del 5 giugno 2025, la gestione dei buoni della Carta del docente si fa più rigorosa e trasparente. È ora obbligatorio emettere la fattura entro 90 giorni dalla convalida del buono, con scadenze precise: entro il 5 settembre per quelli validati prima del 6 giugno. Scopri come queste novità influenzeranno i tuoi rimborsi e pianifica con attenzione ogni operazione.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 79 del 5 giugno 2025, è stato definito un termine entro cui devono essere emesse le fatture relative ai buoni validati nell’ambito del programma Carta del docente. Il rispetto di questo termine costituisce condizione necessaria per il riconoscimento del rimborso da parte dell’Amministrazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

